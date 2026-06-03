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03 июня 2026 в 21:37

Посольство России вновь призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия довела до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать дипломатический персонал и иностранных граждан из Киева, сообщили в посольстве РФ в Лондоне. Заявление было сделано после приглашения главы диппредставительства Андрея Келина в Форин-офис, передает РИА Новости.

Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан, — говорится в комментарии.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за страха перед возмездием. По его мнению, Киев и союзники осознали, что зашли слишком далеко.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия предупреждала Евросоюз об ударах по военным объектам в Киеве после теракта в Старобельске. По его словам, отказ от эвакуации со стороны ряда европейских стран говорит об их «стратегической глухоте и слепоте».

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