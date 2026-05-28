28 мая 2026 в 12:41

«Стратегическая глухота»: МИД РФ ответил на отказ ЕС от эвакуации дипломатов

Россия предупреждала Евросоюз об ударах по военным объектам в Киеве после теракта в Старобельске, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, которые приводит ТАСС, отказ от эвакуации со стороны ряда европейских стран говорит об их «стратегической глухоте и слепоте».

То, что нужно было сделать с нашей стороны, — это предупредить о том, какие действия будут приняты с нашей стороны в ответ на военные преступления Киева, мы это сделали. Стратегическая глухота и слепота Евросоюза не являются для нас новостью, — отметил он.

Также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Верховная рада Украины и офис президента Владимира Зеленского не являются центрами принятия решений. По его словам, задача ВС России состоит в выявлении заглубленных и защищенных пунктов управления ВСУ, их родов войск, объединений и, возможно, других силовых структур, и в том числе структур госуправления.

Ранее в Сети появилось первое видео с места трагедии в Старобельске после теракта ВСУ. На опубликованных кадрах можно увидеть охваченные огнем разрушенные корпуса, где в момент удара мирно спали студенты. Прибежавшие на место волонтеры пытались помочь выжившим, которые просили о помощи, а в небе был слышен звук подлетающих дронов. В результате ударов погиб 21 человек.

