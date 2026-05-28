Власти Евросоюза пытаются скрыть дефицит авиационного топлива через «инновацию», из-за которой пассажиры вынуждены стоять в шестичасовых очередях в аэропортах, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети. Так он прокомментировал информацию о том, что граждане США сталкиваются с длительными задержками из-за новой системы въезда и выезда ЕС.

Инновация ЕС: чтобы скрыть дефицит авиационного топлива и энергетический кризис, сократите авиаперевозки, заставив пассажиров из США, Великобритании и других стран стоять в шестичасовых очередях как при прибытии, так и при отправлении, — написал глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что немецкой авиакомпании Lufthansa, возможно, придется дозаправлять свои самолеты в России. Так он отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что концерн рассматривает введение промежуточных остановок для дозаправки из-за дефицита авиатоплива.

До этого политолог Александр Камкин выразил мнение, что Германия может отменить санкции против России в случае митингов на улицах. Он отметил, что ФРГ не сможет оперативно решить топливный кризис.