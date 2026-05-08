Стало известно о перевозке тысяч пассажиров с юга России

Стало известно о перевозке тысяч пассажиров с юга России

На юге России и в других регионах страны на 20:00 мск было перевезено более 7,1 тыс. пассажиров, передает пресс-служба Минтранса России. Перевозки осуществлялись на 55 рейсах между аэропортами.

Основной задачей является восстановление прежней интенсивности авиаперевозок в течение трех дней, уточнили в ведомстве. Также совместно с Росавиацией будет сформировано расписание рейсов на следующие сутки.

Ранее в Росавиации заявили, что документ о временной приостановке полетов в аэропорты юга страны до 12 мая может быть пересмотрен в сторону уменьшения этого срока. Там отметили, что ожидают завершения анализа технологических возможностей инфраструктуры управления воздушным движением.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что 13 аэропортов на юге России приостановили свою деятельность в результате атак со стороны украинской армии в период действия режима прекращения огня. Причиной послужило попадание беспилотника ВСУ в административное здание службы аэронавигации.