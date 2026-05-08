Российские аэропорты закрылись из-за атак ВСУ в период перемирия

На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Причиной стал беспилотник ВСУ, попавший в административное здание аэронавигации. Персонал в безопасности, а специалисты проверяют оборудование.

Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что не менее 20 частных домов и трех автомобилей повреждены в селе Чалтырь из-за атаки ВСУ. По его словам, пострадавших нет, жителям окажут всю необходимую помощь. Глава региона также отметил, что административное здание загорелось в Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА.

Слюсарь до этого сообщал, что в Ростовской области была отражена атака беспилотников и ракеты. По его словам, жертв в результате инцидента нет, однако зафиксированы последствия на земле в ряде населенных пунктов, включая Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и Мясниковский район.