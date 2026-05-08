08 мая 2026 в 08:41

Атака ВСУ привела к повреждению 20 домов в одном из сел Ростовской области

Слюсарь: 20 частных домов повреждены в селе Чалтырь из-за атаки ВСУ

Не менее 20 частных домов и трех автомобилей повреждены в селе Чалтырь из-за атаки ВСУ, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, жителям окажут всю необходимую помощь.

В Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате падения обломков БПЛА по состоянию на 08:00 поступила информация о повреждении 20 частных домов и трех автомобилей, — написал Слюсарь.

Глава региона также отметил, что административное здание загорелось в Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА. Спасатели оперативно потушили пожар.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Ростовской области была отражена атака беспилотников и ракеты. По его словам, жертв в результате инцидента нет, однако зафиксированы последствия на земле в ряде населенных пунктов, включая Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и Мясниковский район.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в регионе в период с полуночи до 06:00 по московскому времени была отражена атака беспилотников. По его словам, силами ПВО уничтожено 11 украинских БПЛА.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

