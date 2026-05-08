08 мая 2026 в 06:35

ПВО России отразила ночную атаку дронов над Тульской областью

В небе над Тульской областью в период с полуночи до 06:00 по московскому времени была отражена атака беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, силами ПВО уничтожено 11 украинских БПЛА.

В небе над Тульской областью с 00:00 до 06:00 подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 11 украинских беспилотников, — написал Миляев.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, отметил губернатор. Также не зафиксировано разрушений зданий и объектов инфраструктуры в регионе, добавил он.

Ранее более 30 украинских беспилотников были уничтожены в 12 районах Ростовской области ночью. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, обошлось без жертв и пострадавших, беспилотная опасность сохраняется.

До этого российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

