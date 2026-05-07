07 мая 2026 в 07:05

Более 30 БПЛА сбили над Ростовской областью за ночь

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
Более 30 украинских беспилотников уничтожены в 12 районах Ростовской области в ночь на 7 мая, заявил в своем канале в МАКСе глава региона Юрий Слюсарь. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших, беспилотная опасность сохраняется.

Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы, — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО минувшей ночью отразили атаку дронов ВСУ во Ржеве Тверской области. Губернатор Виталий Королев подчеркнул, что в результате падения обломков повреждены три пятиэтажных жилых дома, пострадавших нет.

До этого стало известно, что беспилотник ВСУ нанес удар по автозаправке в Энергодаре, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции. Как отметила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, детонации не произошло, жертв и пострадавших нет.

