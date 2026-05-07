Несколько пятиэтажек повреждены под Тверью из-за атаки ВСУ Королев: атака ВСУ на Тверскую область привела к повреждению ряда многоэтажек

В ночь на 7 мая во Ржеве Тверской области силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков повреждены три пятиэтажных жилых дома, пострадавших нет, сообщил глава региона Виталий Королев в своих социальных сетях. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали, — написал он.

Аварийные службы приступили к ликвидации последствий. Другие детали нападения Вооруженных сил Украины не приводятся.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Пензу, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своих социальных сетях. Информации о разрушениях и возможных пострадавших он не озвучил.

Также Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев информировал, что в районе Сириуса, Сочи и Адлера были слышны взрывы. По информации канала, силы противовоздушной обороны отражали атаку. Минобороны РФ оба инцидента пока не комментировало.