07 мая 2026 в 06:20

Несколько пятиэтажек повреждены под Тверью из-за атаки ВСУ

Несколько пятиэтажек повреждены под Тверью из-за атаки ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ночь на 7 мая во Ржеве Тверской области силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков повреждены три пятиэтажных жилых дома, пострадавших нет, сообщил глава региона Виталий Королев в своих социальных сетях. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. К счастью, люди не пострадали, — написал он.

Аварийные службы приступили к ликвидации последствий. Другие детали нападения Вооруженных сил Украины не приводятся.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Пензу, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своих социальных сетях. Информации о разрушениях и возможных пострадавших он не озвучил.

Также Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев информировал, что в районе Сириуса, Сочи и Адлера были слышны взрывы. По информации канала, силы противовоздушной обороны отражали атаку. Минобороны РФ оба инцидента пока не комментировало.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

