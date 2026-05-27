«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым

Глава РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом — вторым с начала его текущего президентского срока. В ходе переговоров с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым он обсудит перспективы укрепления партнерства и союзнических отношений двух государств. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: эта встреча важна как с экономической, так и с политической точки зрения. С какими вызовами сегодня сталкивается Казахстан и как Россия поможет их преодолеть — в материале NEWS.ru.

Что известно о визите Путина в Казахстан

Президент РФ будет находиться с государственным визитом в Казахстане с 27 по 29 мая. Это вторая подобная поездка Путина в республику с начала пятого президентского срока — первая состоялась в ноябре 2024 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил: такая частота визитов свидетельствует об очень высоком уровне отношений между Астаной и Москвой.

«Казахстан — один из наших ближайших партнеров, союзников. И отношения действительно полноформатные, очень богатые по содержанию и взаимовыгодные», — сказал представитель Кремля.

Как правило, государственные визиты, демонстрирующие стратегический характер партнерских отношений между странами, проводятся один раз за каденцию главы государства. Исключения делаются, чтобы продемонстрировать высокий уровень двусторонних отношений, и имеют особую политическую значимость.

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане

Политолог, историк-источниковед Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru отметил, что о таком статусе поездки Путина в Казахстан попросила Астана.

«Это очень понятная вещь, призванная показать близость наших стран и наших экономик, а также полную поддержку, насколько это возможно», — подчеркнул он.

Чего Россия ждет от Казахстана

Визит Путина совпадает с саммитом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, который состоится 28–29 мая. По словам Пескова, повестка этого мероприятия будет «непростой» из-за позиции Армении, которая стремится к интеграции с Евросоюзом.

Якорь считает показательным тот факт, что ключевые мероприятия саммита пройдут параллельно с двусторонними встречами российского и казахстанского лидеров.

«Вероятно, разговор пойдет не только о стратегическом партнерстве между Россией и Казахстаном, но и о логике отношений во всем Евразийском союзе», — предположил политолог.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в разговоре с NEWS.ru отметил, что поездка Путина в Казахстан важна для прояснения позиций республики в контексте международных отношений.

«Мне кажется, конкретные экономические проекты, которые обсудят лидеры, покажут лояльность Казахстана Евразийскому сообществу и позволят встроиться в рамки многополярного мира. Еще я бы связал визит в Казахстан с прошедшей поездкой Путина в Китай, где единое экономическое, логистическое и энергетическое евразийское пространство было оформлено в виде соглашений и деклараций», — добавил аналитик.

Если же говорить непосредственно об отношениях РФ и Казахстана, статистика демонстрирует прочность их фундамента. Судить об этом можно как минимум по объему накопленных взаимных инвестиций: сегодня он оценивается в $37,5–40 млрд, из которых порядка $30 приходятся на вложения РФ в казахстанскую экономику. Кроме того, Россия уверенно сохраняет статус главного поставщика товаров в Казахстан: по итогам 2025 года на ее долю пришлось 29,7% от всего импорта республики — это на 3,5% больше, чем годом ранее.

В общей сложности Москва и Астана реализуют более 170 совместных экономических проектов с совокупной стоимостью свыше $56 млрд. Так, в октябре прошлого года был подписан знаковый меморандум «Газпрома» о строительстве газовой магистрали из Тюменской области в Северный Казахстан мощностью 10 млрд куб. м в год. Реализация этой программы заложит основы энергетической интеграции двух стран на много десятилетий вперед.

О чем договорятся Путин и Токаев

Пресс-служба Касым-Жомарта Токаева сообщила, что главной темой встречи двух лидеров станут текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

Якорь полагает, что одним из ключевых вопросов в повестке может стать развитие транспортного коридора «Север — Юг».

«Не исключаю, что именно Казахстан станет одним из ключевых транспортных узлов, необходимых для функционирования этого проекта или аналогичных по масштабу логистических комплексов», — отметил он.

Кроме новых проектов, речь зайдет и об укреплении уже существующих коммерческих связей между Москвой и Астаной, предположил собеседник.

«Даже если брать самый банальный потребительский уровень, то достаточно посмотреть, как выросли продажи компьютерных игр для приставок на казахстанском рынке после начала СВО. Потому что все играют в условную FIFA как „граждане Казахстана“. Но если говорить не только про игры, то это тот самый параллельный импорт, логистические и коммерческие цепочки для поставок оборудования и высоких технологий, которые сейчас очень важны для России, пока мы все это не импортозаместили. И здесь тоже есть широкое поле для дополнительных соглашений», — сказал Якорь.

Громский ожидает, что стороны достигнут договоренностей в вопросах атомной энергетики и строительства в Казахстане российской АЭС.

«История с АЭС „Балхаш“ тянется давно. В 2024 году даже проводился референдум среди населения — насколько я помню, более 70% проголосовало за строительство станции. В 2025-м СМИ писали о начале работ, но потом все как-то опять сошло на нет. Этот вопрос тоже необходимо решить, и, думаю, ему будет посвящена значимая часть диалога Путина и Токаева», — заявил аналитик.

Казахстан в силу своей экономической многовекторности последних лет находится в несколько двойственном положении, с которым необходимо заканчивать, заметил он.

«В экономике этой страны сейчас очень сильно присутствие, а где-то и доминирование европейских и особенно британских корпораций. Путин едет в Астану, чтобы предложить очевидный выбор, от чьего влияния отказаться и в какие проекты интегрироваться. Станет ли Казахстан участником глобальных евразийских инициатив в экономике, логистике и энергетике или же предпочтет интеграцию с Западом? Этот вопрос сейчас будет актуальным не только для Токаева, но и для всех государств постсоветского пространства на Востоке», — подытожил эксперт.

Сам Путин в преддверии визита в Астану написал статью для газеты «Казахстанская правда» под названием «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», в которой фактически задал политический вектор переговоров с Токаевым.

«Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. <...> Стратегическое партнерство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия», — написал российский лидер.

По его словам, РФ готова и дальше развивать союзнические отношения с Казахстаном. Глава государства выразил уверенность, что предстоящие переговоры придадут новый импульс двустороннему партнерству.

