Песков назвал непростой повестку встреч глав государств ЕАЭС

Повестка встреч глав государств ЕАЭС будет непростая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, одной из причин этого стала ситуация с Арменией.

Повестка дня непростая. Помимо самой интеграционной тематики, вы знаете, что есть непростая ситуация с Арменией, — сказал Песков.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Россия рассматривает возможную приостановку или денонсацию соглашения о поставках ресурсов в Армению на фоне сближения страны с Европейским союзом. Речь идет о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в рамках действующего договора с Арменией.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что отказ Армении от дружественных связей с Россией является серьезной ошибкой. По его словам, преимущества членства в ЕАЭС, которые использовало нынешнее руководство республики во внутренней политике, могут легко исчезнуть.

В свою очередь вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что сближение Армении с Европейским союзом может повлиять на ее отношения с ЕАЭС и скажется на экономическом сотрудничестве с Россией. Он призвал Ереван сделать выбор побыстрее.