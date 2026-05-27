27 мая 2026 в 13:16

Охваченные огнем автобус и грузовик попали на видео

Автобус и грузовик загорелись на стоянке в Подольске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Автобус и грузовик загорелись на стоянке автомобилей на улице 43-й Армии в Подольске, сообщил Telegram-канал «112». Сначала вспыхнул автобус, а уже после пламя перекинулось на рядом стоящий большегруз.

На опубликованных кадрах, сделанных очевидцами, видны крупные клубы черного дыма. Оперативные службы уже ликвидируют возгорание.

Ранее один человек погиб после обрушения жилого дома в СНТ под Липецком. Речь идет о частном доме в СНТ «Речное». Позднее число погибших выросло до трех человек, включая одного ребенка. Следствие рассматривает утечку бытового газа как одну из версий произошедшего.

До этого покрышки загорелись недалеко от авторынка в Иркутске на улице Баррикад. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров. На место ЧП направили 16 сотрудников спасательных служб и четыре единицы техники.

25 мая в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве произошло крупное возгорание. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. При пожаре пострадал один человек.

