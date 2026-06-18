Россия и Иран указали на спорную тенденцию на Западе

Россия и Иран указали на спорную тенденцию на Западе Россия и Иран заявили об обеспокоенности работой юстиции Запада

В МИД России подвели итоги российско-иранских консультаций по международно-правовым вопросам, сообщили в пресс-службе ведомства. Москва и Тегеран выразили обеспокоенность тем, что западные страны используют механизмы международной уголовной юстиции в политических целях.

Российские и иранские юристы обменялись мнениями о ситуации в сфере международного правосудия, в том числе применительно к делам с их участием, находящимся на рассмотрении Международного суда ООН. Обеспокоенность у обеих сторон вызывает инструментализация западными странами органов международной уголовной юстиции, — говорится в документе.

Кроме того, представители России и Ирана обсудили сотрудничество в юридическом комитете Генассамблеи ООН, работу Комиссии международного права и ряд международных соглашений. В МИД РФ подчеркнули, что переговоры подтвердили готовность двух стран расширять взаимодействие в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», заключил соглашение о поставке 21 гражданского вертолета Ми-171 для «Красного Полумесяца» Ирана. Первые воздушные суда собираются передать заказчику в 2027 году.