Мужчину заподозрили в попытке убийства ребенка в зоопарке В Британии задержали мужчину, бросившего ребенка в вольер с крокодилами

В Британии задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами, сообщили в пресс-службе полиции графства Кембриджшир. В отношении него расследуется дело по статье о покушении на убийство.

Инцидент произошел днем в частном зоопарке в Хантингдоншире. Пострадавшего ребенка экстренно доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Заместитель инспектора полиции Верити Маккэн сообщила, что, по предварительным данным, задержанный мужчина и ребенок не были знакомы друг с другом. Дополнительные обстоятельства произошедшего правоохранители пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что капибара Савелий из белгородского зоопарка «объявил» бойкот посетителям и сотрудникам после переселения в летний вольер. Животное отказывается выходить из домика даже за любимые лакомства и угрожающе фыркает на всех, включая свою маму Настю.

До этого в Московском зоопарке, откуда Савелий прибыл в Белгород, сообщили о появлении на свет редких тропических бабочек. По словам гендиректора учреждения Светланы Акуловой, из куколок уже вышли около 200 особей, включая бабочек-птицекрылок и голубых лунных бабочек. Полный цикл их развития от яйца до взрослой особи занимает примерно два с половиной месяца.