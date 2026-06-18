Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 21:29

Мужчину заподозрили в попытке убийства ребенка в зоопарке

В Британии задержали мужчину, бросившего ребенка в вольер с крокодилами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Британии задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами, сообщили в пресс-службе полиции графства Кембриджшир. В отношении него расследуется дело по статье о покушении на убийство.

Инцидент произошел днем в частном зоопарке в Хантингдоншире. Пострадавшего ребенка экстренно доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Заместитель инспектора полиции Верити Маккэн сообщила, что, по предварительным данным, задержанный мужчина и ребенок не были знакомы друг с другом. Дополнительные обстоятельства произошедшего правоохранители пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что капибара Савелий из белгородского зоопарка «объявил» бойкот посетителям и сотрудникам после переселения в летний вольер. Животное отказывается выходить из домика даже за любимые лакомства и угрожающе фыркает на всех, включая свою маму Настю.

До этого в Московском зоопарке, откуда Савелий прибыл в Белгород, сообщили о появлении на свет редких тропических бабочек. По словам гендиректора учреждения Светланы Акуловой, из куколок уже вышли около 200 особей, включая бабочек-птицекрылок и голубых лунных бабочек. Полный цикл их развития от яйца до взрослой особи занимает примерно два с половиной месяца.

Европа
Великобритания
зоопарки
дети
крокодилы
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эльвира Набиуллина: биография, сколько лет, национальность, кто муж
Россиянам разъяснили ситуацию с повышением тарифов за ЖКУ с 1 июля
Развожаев сообщил об отражении атаки дронов ВСУ на Севастополь
Пушилин сообщил о погибшем и 12 раненых после ударов дронов ВСУ в ДНР
Иран отменил плату за проход судов через Ормузский пролив
Россия и Иран указали на спорную тенденцию на Западе
Премьер Венгрии заявил о сомнениях по поводу вступления Украины в ЕС
«Постановка»: в силовых структурах раскрыли детали истории с Лавриненко
Вэнс раскрыл условия сделки США и Ирана по урану
Хет-трик Месси, провал Роналду, расизм и двойник Шакиры: главное на ЧМ-2026
США выступили с важным сигналом для Израиля и Ливана
Нетаньяху высказался о присутствии ЦАХАЛ в Ливане
Мерц выступил против новых совместных долгов Евросоюза
Мужчину заподозрили в попытке убийства ребенка в зоопарке
Украинских военных задержали за махинации
Минобороны раскрыло число сбитых за день украинских БПЛА
Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане
Губерниев «уволил» Роналду: позорный конец легенды футбола на ЧМ-2026
Путин провел встречу с главой Татарстана Миннихановым
Хаменеи дал добро на меморандум с США
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.