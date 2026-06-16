Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 19:27

Капибара из Белгорода объявила бойкот посетителям зоопарка

Капибара из белгородского зоопарка отказалась выходить к людям из-за переезда

Фото: Анна Раткогло/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Капибара Савелий из белгородского зоопарка объявил бойкот посетителям и сотрудникам после переселения в летний вольер, сообщил РИА Новости представитель учреждения. Животное отказывается выходить из домика даже за любимые лакомства и угрожающе фыркает на всех, включая свою маму Настю.

Пока стараюсь не заходить и не подходить, он ну очень сердитый. Может цапнуть. <...> Тут просто нужно время, он и в первом вольере так сидел, когда приехал, — поделились в зоопарке.

Савелий прибыл в Белгород из Московского зоопарка и поначалу был крайне недружелюбным: киперам потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать его доверие. Капибара начала участвовать в тренингах и выполнять команды за угощение, однако переезд в новое жилище «обнулил» прогресс. В зоопарке животное сравнили с ворчливым дедушкой, который не любит перемены, и отметили, что даже в прежнем вольере Савелий полностью игнорировал живущих рядом птиц-лорикетов.

В последние дни водосвинка иногда покидает домик, но остается настороженной. Сейчас сотрудники зоопарка пытаются вернуть расположение Савелия и просят посетителей не шуметь у вольера. В МАКСе зоопарка добавили, что «самое доброе животное на Земле страшно не в духе и мечет гром и молнии».

Ранее в Московском зоопарке, откуда Савелий прибыл в Белгород, сообщили о появлении на свет редких тропических бабочек. По словам гендиректора учреждения Светланы Акуловой, из куколок уже вышли около 200 особей, включая бабочек-птицекрылок и голубых лунных бабочек. Полный цикл их развития от яйца до взрослой особи занимает примерно два с половиной месяца.

Регионы
Белгород
капибары
животные
Московский зоопарк
зоопарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журналисты раскрыли детали личной беседы Макрона и Зеленского
Политолог предположил, что будет обсуждаться на саммите Россия — АСЕАН
В Госдуме предложили «приблизить» полезную еду к школьникам
Лукашенко дал совет Зеленскому, ВСУ приговорили легенду кино: что дальше
Останки 40 бойцов Красной армии нашли под Петербургом
На Украине разбился военный самолет
Евросоюз уличили в преследовании россиян за свободу слова и культуру
Текст меморандума Ирана и США прячут от Израиля
DeepSeek стал самым дорогим ИИ-проектом в Китае
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла-Манше
США уличили в подлой тактике для вывоза нефти из Персидского залива
Как сделать интерьер уютным без сложных дизайнерских решений
Футболисту Промесу не удалось добиться экспертизы после «мешка на голове»
Капибара из Белгорода объявила бойкот посетителям зоопарка
Выбросил в пакете: диабетик-садит убил беременную жену и сам впал в кому
СК указал на рост числа детей и подростков, совершивших правонарушения
«Ужас, конечно»: ИИ испортил заседание правительства Алтая
Сослуживец подстрелил солдата-срочника на учениях в Молдавии
«По кривой дорожке»: Диану Шурыгину «догнала карма»? Что с ней будет, срок
Стало известно, сколько солдат сбежали из ВСУ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.