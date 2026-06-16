Капибара из Белгорода объявила бойкот посетителям зоопарка

Капибара Савелий из белгородского зоопарка объявил бойкот посетителям и сотрудникам после переселения в летний вольер, сообщил РИА Новости представитель учреждения. Животное отказывается выходить из домика даже за любимые лакомства и угрожающе фыркает на всех, включая свою маму Настю.

Пока стараюсь не заходить и не подходить, он ну очень сердитый. Может цапнуть. <...> Тут просто нужно время, он и в первом вольере так сидел, когда приехал, — поделились в зоопарке.

Савелий прибыл в Белгород из Московского зоопарка и поначалу был крайне недружелюбным: киперам потребовалось несколько месяцев, чтобы завоевать его доверие. Капибара начала участвовать в тренингах и выполнять команды за угощение, однако переезд в новое жилище «обнулил» прогресс. В зоопарке животное сравнили с ворчливым дедушкой, который не любит перемены, и отметили, что даже в прежнем вольере Савелий полностью игнорировал живущих рядом птиц-лорикетов.

В последние дни водосвинка иногда покидает домик, но остается настороженной. Сейчас сотрудники зоопарка пытаются вернуть расположение Савелия и просят посетителей не шуметь у вольера. В МАКСе зоопарка добавили, что «самое доброе животное на Земле страшно не в духе и мечет гром и молнии».

Ранее в Московском зоопарке, откуда Савелий прибыл в Белгород, сообщили о появлении на свет редких тропических бабочек. По словам гендиректора учреждения Светланы Акуловой, из куколок уже вышли около 200 особей, включая бабочек-птицекрылок и голубых лунных бабочек. Полный цикл их развития от яйца до взрослой особи занимает примерно два с половиной месяца.