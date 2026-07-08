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08 июля 2026 в 14:28

Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки

В США крокодил откусил руку подростку во время семейной рыбалки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В США крокодил откусил руку мальчику во время семейной рыбалки, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел 27 июня вблизи города Уматилла в штате Орегон.

Отмечается, что 11-летний подросток Броди Терри выпускал пойманную рыбу обратно в воду, когда на него неожиданно набросился двухметровый хищник. Отец мальчика прыгнул в водоем, пытаясь разжать челюсти крокодила. Однако Броди получил тяжелейшие травмы руки.

После случившегося подростка срочно доставили в ближайшую медицинскую клинику. Врачи провели несколько операций с целью сохранить конечность, но в итоге были вынуждены ампутировать руку.

После хирургического вмешательства мальчика выписали, и он вернулся домой в Пенсильванию. Семья открыла сбор средств на реабилитацию мальчика, выразив надежду, что он вновь сможет заниматься своим хобби. Родственники пострадавшего отметили, что Броди больше всего любил ходить на рыбалку и играть в бейсбол.

Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик, которого незнакомый мужчина столкнул в вольер с крокодилами в британском зоопарке, находится в больнице. Родные поблагодарили сотрудников учреждения, которые вытащили ребенка из вольера.

США
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