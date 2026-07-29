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29 июля 2026 в 15:11

Депутат раскрыл, зачем Зеленский приезжал к Трампу

Депутат Чернышов: Зеленский пытался добиться от Трампа лицензий на Patriot

Фото: Press Service Of The President/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон пытался получить фото с улыбающимся президентом США Дональдом Трампом и разрешение на производство систем Patriot, заявил ИС «Вести» заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. Депутат подчеркнул, что Киев хочет отсрочить завершение конфликта, обещая значительные изменения благодаря новым поставкам оружия.

Теперь новая сказка для всего человечества, для всего мирового сообщества, что нужны лицензии на Patriot, тогда мы будем все ракеты отбивать и точно перейдем в контрнаступление, еще чуть-чуть нам нужно продержаться, — заявил Чернышов.

До этого стало известно, что встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне 28 июля длилась почти час. При этом украинского президента проводили в Западное крыло Белого дома с бокового входа, а не парадного подъезда.

Ранее президент Украины подтвердил, что Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Зеленский также встретился с представителями американских военных компаний. Он пожелал, чтобы они организовали совместное производство.

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