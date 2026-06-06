Европа игнорирует произвол премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с попыткой исключить оппозиционные партии из выборов, поскольку ей выгоден его авторитарный стиль, такое мнение высказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, которые приводит РИА Новости, вместо открытого обсуждения будущего государства наблюдаются действия Пашиняна по очистке политического пространства.

Пашиняну нужно любой ценой сохранить контроль, чтобы продолжать курс, который все дальше уводит Армению от ее национальных интересов и наших общих евразийских связей. Европа, к которой он апеллирует, закрывает глаза на этот произвол, потому что им выгоден такой ручной лидер, — сказал Чернышов.

Вице‑спикер добавил, что народ Армении платит за политические игры власти стабильностью, экономикой и снижением суверенитета. По его мнению, подавление оппозиции и разрыв исторических связей не приводят к устойчивому результату, а стране нужно развитие вместо диктата.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает, что в Ереване на деле будут следовать демократическим процедурам, о которых армянские власти «разглагольствуют при каждом удобном случае». Кроме того, на данный момент российская сторона видела попытки властей пойти на «преступление против демократии» — снять с парламентских выборов крупнейшее оппозиционное движение «Сильная Армения» и, возможно, партию «Процветающая Армения».