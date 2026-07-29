Стало известно, с каких номеров сообщали о минировании в румынском порту

Стало известно, с каких номеров сообщали о минировании в румынском порту Digi24: звонок об угрозе взрыва в порту Констанца поступил с украинского номера

Анонимные сигналы о минировании северного и южного портов румынского города Констанца поступили с двух иностранных номеров: украинского и польского, сообщил временно исполняющий обязанности главы Минобороны страны Раду Мируцэ. Работа гавани была экстренно приостановлена, на всей территории объекта власти сразу же объявили режим тревоги, передает телеканал Digi24.

С указанных номеров поступало автоматическое аудиосообщение на румынском языке. Эксперты установили, что озвученный текст был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. В настоящее время компетентные органы ведут активное расследование по данным номерам телефонов.

Мируцэ также отмечал, что порт Констанца полностью не закрывали, однако ситуация остается динамичной. Проверки на месте проводят соответствующие службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Румынии сообщили об обнаружении и уничтожении пяти морских беспилотников в акватории Черного моря. В Министерстве обороны страны уточнили, что часть аппаратов была оснащена взрывчаткой.