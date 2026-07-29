Московские ветеринары спасли кошку с некрозом роговицы

Ветеринары из Москвы спасли глаз кошке с некрозом роговицы, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Мосветобъединение». Шотландская вислоухая кошка Норка поступила в Калининскую ветклинику с черным пятном на глазу.

Сообщается, что у животного увеличивалось пятно, были гнойные выделения, конъюнктива век покраснела, а роговицу пронзили кровеносные сосуды. Животному диагностировали корнеальный секвестр — болезнь, которая может привести к удалению глаза.

Кошке провели комплекс процедур — удалили пораженные слои роговицы, зачистили эпителий до здоровых тканей и временно ушили веки. Спустя несколько недель швы сняли: воспаление и выделения исчезли, на месте удаленного секвестра сформировался рубец — глаз удалось сохранить.

Ранее сообщалось, что ветеринары в Подольске спасли 16-летнего кота по кличке Рыжий, удалив ему опухоль на голове весом 550 граммов. По словам хозяйки животного, изначально она не придала значения небольшим бугоркам на голове питомца, однако новообразование начало стремительно увеличиваться и вскоре достигло размеров кулака.