Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 16:24

Московские ветеринары спасли кошку с некрозом роговицы

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ветеринары из Москвы спасли глаз кошке с некрозом роговицы, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Мосветобъединение». Шотландская вислоухая кошка Норка поступила в Калининскую ветклинику с черным пятном на глазу.

Сообщается, что у животного увеличивалось пятно, были гнойные выделения, конъюнктива век покраснела, а роговицу пронзили кровеносные сосуды. Животному диагностировали корнеальный секвестр — болезнь, которая может привести к удалению глаза.

Кошке провели комплекс процедур — удалили пораженные слои роговицы, зачистили эпителий до здоровых тканей и временно ушили веки. Спустя несколько недель швы сняли: воспаление и выделения исчезли, на месте удаленного секвестра сформировался рубец — глаз удалось сохранить.

Ранее сообщалось, что ветеринары в Подольске спасли 16-летнего кота по кличке Рыжий, удалив ему опухоль на голове весом 550 граммов. По словам хозяйки животного, изначально она не придала значения небольшим бугоркам на голове питомца, однако новообразование начало стремительно увеличиваться и вскоре достигло размеров кулака.

Москва
операции
кошки
ветеринары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бабушка изводила и растлевала внучку: почему дело завели не сразу?
«Устроим им трепку»: Трамп отреагировал на удар Ирана по военным США
На пляжах Анапы ввели временный запрет на купание
Мать двоих детей отправилась в колонию из-за долгов
«Отойдите от меня»: секс-блогерша Мармеладова высказалась после суда
Матерям выдали прах животных под видом останков их детей
«Дети были в слезах»: напавший на ученого РАН озвучил свою версию событий
Оружие ВСУ у мафии, «Циркон» против Patriot: новости СВО на вечер 29 июля
В Москве погиб рабочий
Дерматолог перечислила способы ухода за кожей после загара
Под Белгородом мальчик получил смертельный удар током
Двух украинских агентов из Крыма отправили в колонию за госизмену
Разыскиваемый за изнасилование мигрант попался на хулиганстве
Стало известно, какой срок ждет популярную секс-блогершу за видео 18+
Общественник ответил, сколько самозанятых смогут получить больничные
Адвокат Дурова отреагировал на российские обвинения
«Шиш Зеленскому»: военэксперт о желании Киева получить сотни Patriot к зиме
Медведев раскрыл, как спасти Россию
Суд на Урале оправдал мать погибшего под лавиной ребенка
В российском регионе помощника прокурора обвинили в изнасиловании
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.