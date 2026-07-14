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14 июля 2026 в 18:23

Ветеринары спасли престарелого кота с полукилограммовой опухолью на голове

Ветеринары спасли 16-летнего кота с полукилограммовой опухолью в Подмосковье

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Ветеринары в Подольске спасли 16-летнего кота по кличке Рыжий, удалив ему опухоль на голове весом 550 граммов, сообщил Telegram-канал Baza. По словам хозяйки животного, изначально она не придала значения небольшим бугоркам на голове питомца, однако новообразование начало стремительно увеличиваться и вскоре достигло размеров кулака.

В клинике медики диагностировали плотную опухоль, требовавшую срочного хирургического вмешательства. Ситуация осложнялась возрастом пациента и наличием у него ряда сопутствующих заболеваний, что делало операцию крайне рискованной, но необходимой. После удаления выяснилось, что образование было доброкачественным.

Сейчас состояние Рыжего оценивается как удовлетворительное. Он идет на поправку. Кот уже способен самостоятельно умываться, а его хозяйка отмечает, что животное выглядит довольным и радостным.

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