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07 июля 2026 в 11:22

Ветеринар объяснил, почему кошки стали чаще страдать от стресса

Ветеринар Шеляков: эмоциональные переживания хозяев передаются кошкам

Фото: Ulrike von Leszczynski/dpa/Global Look Press
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Эмоциональные переживания хозяев передаются кошкам, а современные люди стали более подвержены стрессу в связи с развитием технологий, заявил в беседе с 360.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, именно по этой причине у домашних животных стали чаще выявлять психические расстройства.

Животные — эмпаты, они берут все от нас. По уровню развития мы обычно приравниваем их к трехлетним детям — для ребенка это, может быть, и несознательный возраст, но весь спектр эмоций он уже ощущает и сильно привязан к маме. Мама заплакала, неважно почему, — ребенок заплакал. И такая же сильная взаимосвязь между животными и людьми, — объяснил Шеляков.

По его словам, сейчас люди более эмоционально нестабильны и раздражительны. Человеческая психика не успевает привыкать к стремительно меняющемуся миру — отсюда стресс и срывы, которые влияют на состояние питомцев. Врач добавил, что животные могут перенимать у хозяев даже физические недуги и этот механизм до сих пор не изучен.

Ранее ветеринар Евгения Виноградова рассказала, что у кошек все чаще диагностируют идиопатический цистит, сахарный диабет, атопический дерматит и другие стресс-зависимые болезни. На этом фоне только за последний год продажи успокоительных для питомцев выросли на 30%.

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