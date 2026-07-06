Россияне массово «подсадили» своих кошек на успокоительные В России продажи успокоительных для кошек выросли на 120% за три года

Продажи успокоительных для кошек за последние три года выросли на 120%, передает Telegram-канал Baza. По его сведениям, около 15% обращений в ветклиники связано со стрессовыми заболеваниями у питомцев. Ветеринар Евгения Виноградова рассказала, что у кошек все чаще диагностируют идиопатический цистит, сахарный диабет, атопический дерматит и другие стресс-зависимые болезни.

На этом фоне только за последний год продажи успокоительных для кошек выросли на 30%. По мнению Виноградовой, все дело в условиях, в которых живут домашние питомцы. Так, большинство кошек почти не выходит на улицу, и любой непривычный раздражитель становится для них стрессом.

Кроме того, животные как губка впитывают тревожность хозяев, что только усугубляет ситуацию. Кошки особенно тяжело переживают любые перемены: появление нового члена семьи, переезд, отпуск или даже поход к ветеринару.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина сообщила, что бритье кошки наголо может привести к риску солнечных ожогов в жаркую погоду. По ее словам, летом стоит лишь чаще вычесывать питомца, чтобы не нарушать естественную вентиляцию. Стрижка кошки «под ноль» проводится только по рекомендациям ветеринара в связи с некоторыми заболеваниями.