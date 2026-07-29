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29 июля 2026 в 16:53

Под Белгородом мальчик получил смертельный удар током

Под Белгородом мальчик погиб от удара током на приусадебном участке

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Одиннадцатилетний мальчик погиб от удара электрическим током на приусадебном участке в селе Дальняя Игуменка Белгородской области, сообщило в МАКСе региональное СУ СК РФ. По данным следствия, ребенок мыл мототехнику мойкой высокого давления, подключенной через удлинитель, и получил смертельную травму на месте происшествия.

Вечером 28 июля 2026 года несовершеннолетний, находясь на приусадебном участке частного домовладения по месту своего жительства в селе Дальняя Игуменка Корочанского района Белгородской области, с использованием мойки высокого давления, подключенной к электросети через удлинитель, производил мойку мототехники и получил удар электрическим током, в результате которого скончался на месте, — говорится в сообщении.

По факту гибели 11-летнего подростка следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и назначаются судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что подросток, который был проездом в Якутии, умер от удара током, когда использовал дешевую китайскую зарядку для своего смартфона. Трагедия произошла в Верхневилюйском районе. 15-летний ученик девятого класса заряжал телефон, пока ждал междугороднее такси. Параллельно он просматривал видеоролики в интернете, закинув ноги на батарею. Телефон сильно нагрелся, и мальчика ударило током. Погибшего обнаружили с ожогом в области груди.

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