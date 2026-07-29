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29 июля 2026 в 17:31

Стали известны детали избиения погибшего уральского ученого

Депутат Вегнер заявил о переквалификации дела об избиении ученого Зезина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Уголовное дело об избиении уральского ученого Никиты Зезина, скончавшегося в больнице, вероятно, переквалифицируют на причинение тяжкого вреда здоровью, рассказал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в интервью РИА Новости. По его словам, в расследовании также появится второй фигурант.

Сегодня проводили следственные действия на месте преступления. Вчера были выявлены все участники этого безобразного поступка. Принимается решение по задержанию второго. Уголовное дело возбуждено по 213-й статье, но я понимаю, что, скорее всего, будет переквалифицировано в 111-ю, — сказал Вегнер.

Как напомнил парламентарий, инцидент произошел 13 июля. Ученый и его заместитель обнаружили в поле пятерых детей, застрявших на квадроциклах. Зезин связался с родителями, чтобы безопасно доставить несовершеннолетних в поселок Исток. Однако у здания института их встретили мужчины на внедорожниках, которые оскорбили исследователя, плюнули ему в лицо и жестоко избили на глазах у детей.

Пострадавшего госпитализировали, но 22 июля он скончался. Следователи задержали 38-летнего екатеринбуржца и предъявили ему обвинение в хулиганстве. Депутат также опроверг встречное заявление оппонентов о якобы имевшем месте похищении и избиении детей самим ученым, назвав эти утверждения абсурдными.

Ранее задержанный подозреваемый озвучил свою версию конфликта. По его словам, детей преследовали на автомобиле, отобрали ключи от техники и силой усадили в салон.

Россия
Власть
Свердловская область
избиения
ученые
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