«Дает результаты»: политолог об итогах встречи Трампа и Зеленского

Украина и Соединенные Штаты стремятся вовлечь Россию в затяжной конфликт, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп начал действовать в интересах глобалистов.

Мне непонятно, из чего сделаны выводы по поводу неудачной поездки [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) в Вашингтон. На мой взгляд, он съездил очень удачно. Сейчас говорят уже о триедином альянсе — Израиль, Украина и США — во главе с американцами. Соответственно, Штаты будут контролировать ситуацию на Ближнем Востоке через Израиль. Украина — то самое звено, которое будет всячески тормозить развитие отношений с Россией. Более того, она может влиять на экономическую ситуацию. Нас втягивают в достаточно долгоиграющую авантюру. Дипломатическая деятельность, которую развил Зеленский при помощи своих покровителей, дает свои результаты, — высказался Ордуханян.

Он подчеркнул, что диалог Зеленского с Трампом в Вашингтоне стал встречей союзников. По словам политолога, Украина де-факто уже является частью НАТО. Кроме того, добавил эксперт, уже обсуждается передача Киеву лицензий на производство ракет Patriot.

США являются нашим врагом. Они не заинтересованы в установлении мира на Украине. Штаты, включая Трампа, который уже прогнулся под глобалистов, заинтересованы в продолжении этой авантюры. Все, что связано с ситуацией на Ближнем Востоке, показывает, что американцы подключают своих союзников. Уже нанесены скоординированные удары Саудовской Аравии и США. При этом вовлекается Иордания, — заключил Ордуханян.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне развеяла миф о влиянии и могуществе США. По его словам, обе стороны не проявляют стремления к миру.