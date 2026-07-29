Раскрыто, как Трамп будет работать с Украиной после встречи с Зеленским Дудаков: Трамп не будет уделять много времени Украине после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не будет уделять много времени Киеву после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, переговорный трек активизируется после кардинальных перемен на фронте.

Чего-то радикального [после встречи Трампа и Зеленского] мы не увидели. Украинские лоббисты пытались, во-первых, продать идею о том, что они якобы побеждают, и, во-вторых, что они якобы являются той силой, которая воюет не только с Россией, но и, например, с Ираном. Но, как мне представляется, США восприняли все эти утверждения довольно прохладно, поэтому тут никаких реальных подвижек не случилось. Сейчас, я думаю, украинский трек администрацией Трампа в целом воспринимается как нечто, где они работают в режиме автопилота. Формально какие-то встречи проводятся, что-то обсуждается, но ничего существенного не происходит. В таком формате это все и будет продолжаться, пока ситуация на фронте кардинальным образом не поменяется. И тогда, конечно, поменяется и ситуация в дипломатии, ― сказал Дудаков.

Политолог подчеркнул, что встреча Зеленского и Трампа не принесла каких-либо прорывных результатов для Киева. По его словам, президент Украины не смог убедить главу Белого дома в том, что ВСУ якобы добились перелома в ходе боевых действий.

Украинское лобби стремилось уговорить американцев принять их концепцию мирного процесса, включая предложение о введении воздушного и морского перемирия. Однако этого не случилось. С выделением новых военных финансовых траншей тоже дела не задались просто потому, что арсеналы Пентагона истощены и выделять нечего. Зеленский поторговал лицом в Вашингтоне, как он любит это всегда делать, выступил на американских телеканалах, напомнил о себе, напомнил об Украине. Наверное, он пытался мотивировать часть законодателей в США ускориться с принятием санкционного билля имени Линдси Грэма (американский сенатор. ― NEWS.ru). На этом все и заканчивается, ― резюмировал Дудаков.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что встреча Зеленского с Трампом в Вашингтоне развеяла миф о влиянии и могуществе США. По его словам, обе стороны не проявляют стремления к миру.