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29 июля 2026 в 19:19

Конфликт с Карпиным, штрафы, интимный скандал: как живет Артем Дзюба

Артем Дзюба Артем Дзюба Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Футболист Артем Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Дзюба

Артем Дзюба родился 22 августа 1988 года в Москве. В восемь лет попал в академию «Спартака», в 17 перешел во взрослую команду, где оставался до 2015 года. В клубе у него были конфликты с тренером Валерием Карпиным.

«У нас с Георгичем непростые отношения. Однажды он меня обидел», — признавался спортсмен.

Со временем Дзюба и Карпин разрешили конфликт. После «Спартака» Дзюба перешел играть в петербургский «Зенит». По условиям контракта его годовая зарплата составляла €3,3 млн в год. Летом 2022 года футболист стал играть за турецкий клуб «Адана Демирспор», но уже зимой вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом». С сентября 2024-го по июнь 2026 года играл за тольяттинский «Акрон».

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Артем Дзюба Артем Дзюба Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Дзюбы

Артем Дзюба с 2012 года состоит в браке с Кристиной Дзюба. Пара воспитывает троих сыновей — Никиту, Максима и Александра.

В период брака Дзюба дважды попадал в скандалы. В 2015 году перед отборочным матчем Евро-2016 журналисты заметили футболиста целующимся в машине с телеведущей Марией Орзул. По словам спортсмена, случившееся стало для него уроком.

«Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать», — делился он.

В ноябре 2020 года в интернете появился ролик интимного характера с участием спортсмена. После этого Дзюбу лишили капитанской повязки в петербургском «Зените». По словам футболиста, это видео украли с его телефона, а затем шантажировали.

«Я, конечно, очень переживал за родителей в этой ситуации, но они меня поддержали. Жена тоже поддержала. Она сказала: „Теперь все знают, что я с тобой не из-за денег“. Семья мне очень помогла», — рассказывал спортсмен.

Артем Дзюба с женой Кристиной и сыном Артем Дзюба с женой Кристиной и сыном Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Чем сейчас занимается Дзюба

Артем Дзюба в июне покинул футбольный клуб «Акрон». Футболист решил продолжать карьеру, но на настоящий момент не заключил новый контракт.

По данным СМИ, Дзюба может согласиться на зарплату в районе €800–900 тысяч в год и готов смириться с ролью запасного футболиста в команде Российской премьер-лиги, но мечтает завершить карьеру в «Спартаке».

«Приоритет для Дзюбы — завершить карьеру в „Спартаке“, у форварда есть желание завоевать титул в составе красно-белых», — уточнили журналисты.

В июне Telegram-канал SHOT сообщил, что Дзюба накопил 17 неоплаченных штрафов на общую сумму более 14 тысяч рублей.

«Дзюба систематически игнорирует ограничения скорости, не пользуется ремнем безопасности, не замечает запреты поворотов и проезжает на красный», — добавил источник.

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