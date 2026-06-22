«Будет давать по шее»: молодой вратарь «Акрона» об уходе Дзюбы из команды Вратарь «Акрона» Тереховский назвал болезненным уход Дзюбы из команды

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский назвал болезненным уход из команды нападающего Артема Дзюбы. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что форвард дал обещание следить за своими экс-партнерами.

Уход Артема Дзюбы из «Акрона» болезненный. Мы будем поддерживать общение, видеться как можно чаще. Он нам уже сказал, что мы немножко «зависли». Дзюба дал нам напутствие, будет следить за нами. Если что, будет нам по шее давать. Будет все нормально, — сказал Тереховский.

Ранее заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Камиль Ларин заявил, что не представляет нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в другой команде. Он отметил, что футболист вырос в «этом уютном гнезде».

До этого сборная Мексики стала первым участником 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Во втором туре группового этапа мексиканцы обыграли команду Южной Кореи со счетом 1:0. Встреча прошла в Сапопане. Единственный мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес не принял участия в матче из-за дисквалификации после удаления в стартовой игре турнира.