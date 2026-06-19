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19 июня 2026 в 17:26

«Не представляю другую эмблему»: известный артист о Тюкавине в «Динамо»

Ларин заявил, что не представляет форварда «Динамо» Тюкавина в другой команде

Константин Тюкавин Константин Тюкавин Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Камиль Ларин заявил, что не представляет нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в другой команде. В разговоре с Meatratings он отметил, что футболист вырос в «этом уютном гнезде».

Тюкавин настолько сроднился с «Динамо», что не хочется видеть его в другом месте. Не представляю у него на футболке другой эмблемы. Все так переживали, когда у него была травма! Тюкавин — это птенец, который вырос в этом уютном гнезде. Очень хотелось бы, чтобы Константин долгие годы играл в «Динамо», — сказал Ларин.

В завершившемся сезоне на счету 23-летнего Тюкавина 13 голов и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в €17 млн.

До этого экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанн.

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