Мексика первой вышла в 1/16 финала ЧМ после победы над Южной Кореей

Мексика первой вышла в 1/16 финала ЧМ после победы над Южной Кореей

Сборная Мексики стала первым участником 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Во втором туре группового этапа мексиканцы обыграли команду Южной Кореи со счетом 1:0.

Встреча прошла в Сапопане. Единственный мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо. Защитник ФК «Локомотив Москва» и сборной Мексики Сесар Монтес не принял участия в матче. Игрок пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной после удаления в стартовой игре турнира.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В первом матче ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с Конго — 1:1.

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