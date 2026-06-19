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19 июня 2026 в 07:16

Мексика первой вышла в 1/16 финала ЧМ после победы над Южной Кореей

Фото: Li Muzi/XinHua/Global Look Press
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Сборная Мексики стала первым участником 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Во втором туре группового этапа мексиканцы обыграли команду Южной Кореи со счетом 1:0.

Встреча прошла в Сапопане. Единственный мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо. Защитник ФК «Локомотив Москва» и сборной Мексики Сесар Монтес не принял участия в матче. Игрок пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной после удаления в стартовой игре турнира.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В первом матче ЧМ-2026 Португалия сыграла вничью с Конго — 1:1.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, что сборная Португалии провалила начало чемпионата мира по футболу — 2026, потому что звездные футболисты команды провели длинный тяжелый сезон и не успели набрать форму. Как отметил бывший футболист, Криштиану Роналду остается в составе из-за того, что он — легендарная личность.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира. По его мнению, он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач.

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