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17 июня 2026 в 17:12

«Он бесценен»: Губерниев назвал лучшего футболиста мира

Губерниев назвал француза Олисе лучшим футболистом мира

Майкл Олисе Майкл Олисе Фото: Emilian Baldow/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против Сенегала на чемпионате мира-2026.

Вообще в сборной Франции лучше всех проявил себя Олисе, который стал лучшим игроком матча [против Сенегала]. Я считаю, что он сейчас лучший игрок в мире. Не только забивает, но и отдает. Он и для «Баварии» бесценен. Величие футболиста определяется не голами едиными, — сказал Губерниев.

Ранее Губерниев призвал убрать португальского нападающего Криштиану Роналду из основного состава национальной сборной на ЧМ-2026. По мнению телеведущего, форвард превратился в обузу, в отличие от аргентинца Лионеля Месси, который до сих пор является системообразующим игроком. В первом матче ЧМ-2026 Месси оформил хет-трик в ворота Алжира и сравнялся с Мирославом Клозе по числу голов на мундиалях.

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