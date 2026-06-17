Губерниев призвал выгнать Роналду из сборной Португалии

Португальского нападающего Криштиану Роналду нужно убрать из основного состава национальной сборной на ЧМ-2026, поскольку он тормозит команду, заявил NEWS.ru комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, в отличие от Роналду аргентинец Лионель Месси по-прежнему является системообразующим игроком.

Удивился ли я хет-трику Месси? Нет. Его забил лучший игрок мира. Я сильно удивляюсь, когда в основном составе играет Криштиану Роналду, он тормозит команду. Его надо убирать из основы, если португальцы хотят чего-то добиться. Он не нужен на поле. К сожалению, Роналду превратился в обузу, а Месси — по-прежнему системообразующий игрок. Вот в этом и разница, — сказал Губерниев.

Ранее Губерниев заявил, что футболистам «Краснодара» не хватило сил в концовке суперфинала Кубка России против московского «Спартака»,. По его мнению, выход Ильи Помазуна на серию пенальти оказал психологическое давление на игроков «быков». Основное время той встречи завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались красно-белые — 4:3. В составе проигравшей команды свои удары не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини.