Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил партнерам по команде, что больше не сыграет за национальную сборную, заявил спортивный журналист Эрнан Кастильо на своей странице в социальной сети X. Футболист ранее представлял родную страну на поле в титульных матчах 2014 и 2022 годов.

В финале чемпионата мира Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу в дополнительное время. Решающий гол в компенсированное время забил нападающий Ферран Торрес. Месси на турнире 2026 года забил восемь мячей, стал вторым бомбардиром и вошел в число лучших игроков соревнований. Сам футболист заявил, что поражение Аргентины в финале чемпионата мира стало для него тяжелым и болезненным испытанием.

До этого Месси и его коллега Ламин Ямаль вышли в стартовых составах на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу. Это позволило установить новый возрастной рекорд в истории решающих встреч турнира. Впервые в финале чемпионата мира с первых минут играли футболисты, разница в возрасте между которыми превышает 20 лет. Во время турнира Месси исполнилось 39 лет, а Ямаль отметил 19-летие.