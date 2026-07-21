Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 09:51

Месси решил завершить карьеру в сборной Аргентины

Лионель Месси Лионель Месси Фото: IMAGO/Bahho Kara/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сообщил партнерам по команде, что больше не сыграет за национальную сборную, заявил спортивный журналист Эрнан Кастильо на своей странице в социальной сети X. Футболист ранее представлял родную страну на поле в титульных матчах 2014 и 2022 годов.

В финале чемпионата мира Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу в дополнительное время. Решающий гол в компенсированное время забил нападающий Ферран Торрес. Месси на турнире 2026 года забил восемь мячей, стал вторым бомбардиром и вошел в число лучших игроков соревнований. Сам футболист заявил, что поражение Аргентины в финале чемпионата мира стало для него тяжелым и болезненным испытанием.

До этого Месси и его коллега Ламин Ямаль вышли в стартовых составах на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу. Это позволило установить новый возрастной рекорд в истории решающих встреч турнира. Впервые в финале чемпионата мира с первых минут играли футболисты, разница в возрасте между которыми превышает 20 лет. Во время турнира Месси исполнилось 39 лет, а Ямаль отметил 19-летие.

Спорт
Футбол
Аргентина
Лионель Месси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе предотвратили теракт
Врач из Новосибирска рассказала, как пациент спустил на нее пса
Подростки измазали яйцами 15-летнюю школьницу
Россия побила исторический рекорд по закупкам вишни и черешни из Грузии
Россельхознадзор подтвердил гибель пчел в Челябинской области
Стали известны новые условия безвизового въезда в Китай для россиян
Стала известна судьба пропавшего в Красных Баках подростка
На Западе задумались о создании тайной ракеты против России
Иммунолог предупредил о смертельной опасности загрязненных кондиционеров
Гости помешали хозяину дома заживо сжечь жену
Один человек погиб из-за урагана в российском регионе
В Москве возбудили дело после жестокой расправы над мужчиной
Аферисты придумали схему обмана с «перерасчетом» за электроэнергию
Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России
Россиян выгнали из соседней страны и запретили возвращаться
Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале
В России предложили ввести определение «одинокий родитель»
Стало известно, сколько стоит придерживаться ЗОЖ в России
В Эстонии рост числа банкротств признали угрозой безопасности
«Кот Базилио» и «Лиса Алиса» обнесли московский супермаркет
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.