Финал ЧМ по футболу начался с рекорда Месси и Ямаля

Финал ЧМ по футболу начался с рекорда Месси и Ямаля Месси и Ямаль установили возрастной рекорд в финале чемпионата мира

Футболист Лионель Месси и его коллега Ламин Ямаль вышли в стартовых составах на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу. Это позволило установить новый возрастной рекорд в истории решающих встреч турнира.

Сообщается, что впервые в финале чемпионата мира с первых минут сыграют футболисты, разница в возрасте между которыми превышает 20 лет. Отмечается, что во время турнира Месси исполнилось 39 лет, а Ямаль отметил 19-летие.

Новый рекорд был установлен еще до стартового свистка финального матча. До этого подобной возрастной разницы между игроками стартовых составов в финалах чемпионатов мира не фиксировалось.

Ранее сборная Англии победила Францию в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра в Майами завершилась результативной победой англичан со счетом 6:4.

Кроме того, футболист Килиан Мбаппе забил два мяча в матче за третье место чемпионата мира — 2026 против сборной Англии. Нападающий французской команды благодаря этому установил новый рекорд результативности в истории турнира.