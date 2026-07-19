Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 01:34

Мбаппе обошел Месси и установил новый рекорд на ЧМ

Мбаппе забил 22-й гол и установил рекорд ЧМ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Футболист Килиан Мбаппе забил два мяча в матче за третье место чемпионата мира 2026 года против сборной Англии. Нападающий французской команды благодаря этому установил новый рекорд результативности в истории турнира.

На счету Мбаппе теперь 22 гола на чемпионатах мира. Этот результат позволил ему обойти аргентинца Лионеля Месси, который ранее занимал первое место с 21 мячом.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром мировых первенств по количеству забитых голов. При этом сборной Аргентины еще предстоит провести финальную встречу текущего чемпионата мира.

Ранее российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, так как его фаворитом остается футболист Лионель Месси. Он напомнил, что игрок является действующим чемпионом мира.

До этого суперкомпьютер аналитической платформы Opta уже рассчитал шансы вышедших в финал ЧМ сборных на победу в последнем матче чемпионата 2026 года. По его предположениям, шансы испанцев выиграть составляют 56,31%, а вероятность победы аргентинцев оценивается в 43,69%.

Спорт
Футбол
Килиан Мбаппе
футболисты
рекорды
чемпионаты мира
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о ситуации с дорогами после пожара в Ногинске
«Насильно забирают в ВСУ»: на Украине начали задерживать выходцев из Азии
«Откровенно враждебное»: в МИД РФ отреагировали на помощь Японии Киеву
Мбаппе обошел Месси и установил новый рекорд на ЧМ
ОАЭ призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
Умер великий российский журналист Шолохов: фото легенды телевидения
Убили 8 человек ради торта и 1500 рублей: друзья-маньяки орудовали в Москве
Опасные фрукты и овощи: как избежать аскаридоза. Ценные советы врача
Иран адаптировался к американским системам ПВО
Финал ЧМ оказался под угрозой из-за одного явления над стадионом
В Одессе прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги
Wildberries объявил о первых мерах поддержки продавцов
Трамп раскрыл, что скрывает ядерное соглашение США с Саудовской Аравией
ХАМАС провел повторные выборы главы политбюро
Как не заразиться гепатитом B: симптомы, можно ли вылечить. Ликбез от врача
Спасатели выловили человека под мостом Кадырова в Петербурге
От «Ленина — гриба» до «Тихого дома»: умер журналист Сергей Шолохов
Стало известно, кто будет в составе Франции и Англии за третье место в ЧМ
«Просим сохранять спокойствие»: движение по Крымскому мосту остановили
В США оценили, какая партия станет фаворитом перед выборами в конгресс
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.