Мбаппе обошел Месси и установил новый рекорд на ЧМ Мбаппе забил 22-й гол и установил рекорд ЧМ

Футболист Килиан Мбаппе забил два мяча в матче за третье место чемпионата мира 2026 года против сборной Англии. Нападающий французской команды благодаря этому установил новый рекорд результативности в истории турнира.

На счету Мбаппе теперь 22 гола на чемпионатах мира. Этот результат позволил ему обойти аргентинца Лионеля Месси, который ранее занимал первое место с 21 мячом.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром мировых первенств по количеству забитых голов. При этом сборной Аргентины еще предстоит провести финальную встречу текущего чемпионата мира.

Ранее российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, так как его фаворитом остается футболист Лионель Месси. Он напомнил, что игрок является действующим чемпионом мира.

До этого суперкомпьютер аналитической платформы Opta уже рассчитал шансы вышедших в финал ЧМ сборных на победу в последнем матче чемпионата 2026 года. По его предположениям, шансы испанцев выиграть составляют 56,31%, а вероятность победы аргентинцев оценивается в 43,69%.