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20 июля 2026 в 01:16

Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров ЧМ-2026

Фото: Chen Yichen/Global Look Press
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года по футболу. Французский форвард забил 10 мячей в восьми матчах турнира.

На втором месте оказался нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Он также провел восемь матчей и забил девять голов.

Мбаппе с 2024 года выступает за испанский «Реал». В составе клуба он стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. Со сборной Франции форвард выиграл чемпионат мира 2018 года в России, а на мировом первенстве 2022 года в Катаре завоевал серебряные медали. Тогда же он стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь мячей. Кроме того, Мбаппе является рекордсменом по количеству голов, забитых на чемпионатах мира. На его счету 22 мяча.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальной части турнира приняли участие 48 национальных сборных. По итогам соревнований команда Франции заняла четвертое место.

Ранее стало известно, что в составе сборных Аргентины и Испании выступят футболисты Лионель Месси и Ламин Ямаль. Латиноамериканский нападающий во время фотосессии на благотворительной акции 19 лет назад искупал испанского спортсмена, который на тот момент был еще младенцем.

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