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19 июля 2026 в 02:01

Мбаппе поднялся выше Марадоны в мировом футбольном рейтинге

Мбаппе обошел Марадону по числу матчей на чемпионатах мира по футболу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Футболист Килиан Мбаппе установил новое достижение в истории чемпионатов мира по футболу, превзойдя показатель его коллеги Диего Марадоны по числу проведенных матчей на турнире. Французский нападающий вышел в стартовом составе сборной в игре за третье место ЧМ-2026 против Англии и довел количество встреч на мировых первенствах до 22.

По этому показателю Мбаппе занял восьмую строчку среди футболистов с наибольшим числом матчей на чемпионатах мира. Выше него находятся Лионель Месси с 33 играми, Криштиану Роналду с 27, Лотар Маттеус с 25, Мирослав Клозе с 24, а также Паоло Мальдини, Лука Модрич и Мануэль Нойер, имеющие по 23 встречи.

Мбаппе выступает за мадридский «Реал» с 2024 года и в составе клуба стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка. В составе сборной Франции футболист выиграл чемпионат мира 2018 года и завоевал серебряные медали турнира 2022 года в Катаре.

Ранее Мбаппе забил два мяча в матче против сборной Англии. На счету Мбаппе теперь 22 гола на чемпионатах мира. Этот результат позволил ему обойти аргентинца Лионеля Месси, который ранее занимал первое место с 21 мячом.

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