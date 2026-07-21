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21 июля 2026 в 03:21

Сборную Испании в Мадриде встретили миллионы болельщиков

В Мадриде 1,8 млн человек отпраздновали победу сборной Испании на ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Почти 2 млн человек вышли на улицы Мадрида, чтобы встретить сборную Испании после победы на чемпионате мира по футболу, сообщили в представительстве правительства страны в регионе. Игра прошла 19 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

В финале чемпионата мира Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу в дополнительное время. Месси на турнире 2026 года забил восемь мячей, стал вторым бомбардиром и вошел в число лучших игроков соревнований.

После возвращения на родину футболисты посетили дворец Сарсуэла, где их приняли король Испании Филипп VI, королева Летисия, наследница престола принцесса Леонор и инфанта София. Затем команда побывала в резиденции председателя правительства Педро Санчеса.

После официальных встреч автобус со сборной проехал по центральным улицам Мадрида к площади у здания городской мэрии. По данным властей, праздничные мероприятия должны были продолжиться до поздней ночи. Гулянья в испанской столице начались еще днем 19 июля и продолжились после победы национальной команды в финале чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Месси и его коллега Ламин Ямаль вышли в стартовых составах на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу. Это позволило установить новый возрастной рекорд в истории решающих встреч турнира.

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