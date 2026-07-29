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29 июля 2026 в 18:10

«Нормальный мужик»: Губерниев рассказал о диалоге с молодым тренером ЦСКА

Губерниев назвал тренера ЦСКА Игдисамова нормальным и воспитанным человеком

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова будет бороться за высокие места в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил Metaratings спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он рассказал, как специалист поблагодарил его за поддержку. Губерниев назвал Игдисамова умным тренером, который знает свое дело.

Меня очень приятно удивило, что Игдисамов нашел мой телефон и написал слова благодарности за поддержку. Я не ждал благодарностей, но подобная реакция говорит о том, что он абсолютно нормальный и воспитанный мужик. За таких тренеров хочется болеть. Мы с ним один раз поговорили, и все стало понятно, — сказал Губерниев.

Ранее экс-игрок армейцев Зоран Тошич заявил, что ЦСКА будет бороться за первую тройку в этом сезоне РПЛ. Он предположил, что московский клуб еще может подписать несколько новичков до закрытия трансферного окна. Тошич высоко оценил игру полузащитника Данила Кругового. По мнению Тошича, этот игрок может здорово выступать на любой позиции. Экс-футболист считает, что в этом сезоне статистика Кругового не просядет.

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ЦСКА
Дмитрий Губерниев
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