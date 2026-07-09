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09 июля 2026 в 14:37

Губерниев поделился самым эффективным способом укрепить семейные отношения

Губерниев посоветовал заняться парным спортом для укрепления брака

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что парный спорт — самый эффективный способ укрепить брак. По его мнению, далеко не все супружеские пары знают об этом.

Чтобы брак был крепким, нужно придумать групповые занятия. Например, нет ничего лучше, чем совместные занятия спортом. Вы вместе улучшаете свою форму, преодолеваете трудности и укрепляете тело, дух, выносливость и свои отношения. Я рекомендую каждой паре попробовать этот метод, — посоветовал Губерниев.

При этом он предупредил, что если в браке нет чувств, то подобная активность, наоборот, может усугубить отношения. Он порекомендовал попробовать парный спорт только людям, которые искренне любят друг друга.

Ранее участник «Квартета И» Камиль Ларин признался, что его крепкий брак основывается на нескольких составляющих: взаимопонимании, любви, внимании и терпении. Актер женат почти 12 лет.

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