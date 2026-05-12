Участник «Квартета И» поделился секретом крепкого брака

Участник «Квартета И» Камиль Ларин признался в беседе с «Леди Mail», что его крепкий брак основывается на нескольких составляющих: взаимопонимании, любви, внимании и терпении. Актер женат почти 12 лет.

В браке нужно иметь много терпения. Понимание партнера, а также, безусловно, любовь и осознание, для чего тебе это нужно. Если тебе нужно, чтобы твоя семья развивалась, то нужно время от времени помогать ей это делать. Само оно не получится: это не так, что поезд разогнали, и он помчался. Нет. Ему нужно где-то смазывать колеса, где-то шарниры какие-нибудь, втулки менять. Нужно ухаживать за любовью, как-то подпитывать и культивировать. Поэтому в отношениях очень важно внимание, любовь и терпение, — высказался Ларин.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.