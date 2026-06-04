Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Европа сама выстрелила себе в ногу.
А те, кто себе в ногу стреляет, — пускай они сами думают, что им нужно. Россия всегда была надежным поставщиком энергетических ресурсов и в Европу, и в азиатские страны. Мы всегда были, есть и будем надежным поставщиком, — отметил он.
До этого Новак заявил, что мировой рынок энергоресурсов столкнулся с нехваткой танкеров и резким ростом стоимости фрахта из-за закрытия Ормузского пролива и повреждения инфраструктуры в странах Персидского залива. По его словам, мировая энергетика переживает стресс от кардинальных изменений в предложении.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что техническая возможность восстановления газопроводов «Северные потоки» существует. По его словам, этого хотят здравые силы в Европе.