Новак рассказал, как Европа начудила в ситуации с энергоресурсами России Новак: Европа выстрелила себе в ногу в ситуации с энергоресурсами России

Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Европа сама выстрелила себе в ногу.

А те, кто себе в ногу стреляет, — пускай они сами думают, что им нужно. Россия всегда была надежным поставщиком энергетических ресурсов и в Европу, и в азиатские страны. Мы всегда были, есть и будем надежным поставщиком, — отметил он.

До этого Новак заявил, что мировой рынок энергоресурсов столкнулся с нехваткой танкеров и резким ростом стоимости фрахта из-за закрытия Ормузского пролива и повреждения инфраструктуры в странах Персидского залива. По его словам, мировая энергетика переживает стресс от кардинальных изменений в предложении.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что техническая возможность восстановления газопроводов «Северные потоки» существует. По его словам, этого хотят здравые силы в Европе.