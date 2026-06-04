ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 18:36

Новак рассказал, как Европа начудила в ситуации с энергоресурсами России

Новак: Европа выстрелила себе в ногу в ситуации с энергоресурсами России

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Европа сама выстрелила себе в ногу.

А те, кто себе в ногу стреляет, — пускай они сами думают, что им нужно. Россия всегда была надежным поставщиком энергетических ресурсов и в Европу, и в азиатские страны. Мы всегда были, есть и будем надежным поставщиком, — отметил он.

До этого Новак заявил, что мировой рынок энергоресурсов столкнулся с нехваткой танкеров и резким ростом стоимости фрахта из-за закрытия Ормузского пролива и повреждения инфраструктуры в странах Персидского залива. По его словам, мировая энергетика переживает стресс от кардинальных изменений в предложении.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что техническая возможность восстановления газопроводов «Северные потоки» существует. По его словам, этого хотят здравые силы в Европе.

Власть
Александр Новак
энергоресурсы
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.