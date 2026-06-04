Техническая возможность восстановления газопроводов «Северные потоки» есть, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках ПМЭФ. По словам главы РФПИ, которые приводит корреспондент NEWS.ru, этого хотят здравые силы в Европе.

Технически, безусловно, это возможно, — отметил он.

Ранее заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что в Германии сохраняется интерес к возможному возобновлению работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» после завершения конфликта на Украине. По его словам, уже сейчас следует рассматривать возможные варианты решения этого вопроса в будущем.

Также Дмитриев заявил, что Европейский союз потерял около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики. Как уточнил глава Российского фонда прямых инвестиций, страны объединения ведут свою экономику к коллапсу. Дмитриев подчеркнул, что именно поэтому важно присутствие на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков.