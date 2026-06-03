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03 июня 2026 в 08:51

Дмитриев раскрыл, что потерял ЕС из-за отказа от российской энергетики

Дмитриев: страны ЕС потеряли около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз потерял около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках ПМЭФ. По его словам, страны объединения ведут свою экономику к коллапсу, передает РИА Новости.

Германия и другие страны Европы видят, что из-за отказа от российской энергетики они уже потеряли около трех триллионов евро и фактически ведут свою экономику к краху, — подчеркнул Дмитриев.

Он отметил, что именно поэтому важно присутствие на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков. Глава РФПИ также сообщил, что российская сторона проведет встречу и панельную дискуссию с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за восстановление «Северных потоков» и возвращение к партнерству с Россией.

Дмитриев также отмечал, что состав участников Петербургского международного экономического форума свидетельствует о том, что политика глобалистов полностью провалилась. По его словам, это важнейшее мировое событие, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.

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