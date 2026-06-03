Евросоюз потерял около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках ПМЭФ. По его словам, страны объединения ведут свою экономику к коллапсу, передает РИА Новости.
Германия и другие страны Европы видят, что из-за отказа от российской энергетики они уже потеряли около трех триллионов евро и фактически ведут свою экономику к краху, — подчеркнул Дмитриев.
Он отметил, что именно поэтому важно присутствие на ПМЭФ созидательных европейских сил и политиков. Глава РФПИ также сообщил, что российская сторона проведет встречу и панельную дискуссию с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за восстановление «Северных потоков» и возвращение к партнерству с Россией.
Дмитриев также отмечал, что состав участников Петербургского международного экономического форума свидетельствует о том, что политика глобалистов полностью провалилась. По его словам, это важнейшее мировое событие, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.