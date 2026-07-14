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14 июля 2026 в 17:46

В РФПИ высказались о сотрудничестве России и США в космосе

Дмитриев заявил о продолжении сотрудничества России и США в космосе

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия и США продолжают сотрудничество в космической сфере, написал в социальной сети X находящийся на космодроме Байконур глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он прикрепил к публикации фотографию экипажа корабля «Союз МС-29», старт которого должен состояться в ближайшее время.

На совместной российско-американской космической миссии в Байконуре. Скоро состоится запуск. Сотрудничество в космической сфере продолжается, — написал Дмитриев.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что вопрос дальнейшего существования Международной космической станции будет включен в повестку переговоров между Россией и NASA. Стороны планируют обсудить сроки эксплуатации МКС и сверить позиции по этому вопросу.

До этого сообщалось, что российские специалисты в срочном порядке нанесли слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1» на место утечки в модуле «Звезда». Второе потенциальное место утечки расположено на конусной части переходной камеры, экипаж проводит работы по герметизации. Российские представители обнаружили неисправности при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления станции.

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США
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Кирилл Дмитриев
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