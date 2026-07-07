Финляндия платит коллапсом экономики за воинственную политику президента Александра Стубба и разрыв с Россией, заявил в соцсети X спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его данным, в мае уровень безработицы в стране вырос до 12,7%.

Социальная цена воинственной политики президента Стубба и разрыва связей с Россией для Финляндии: в мае уровень безработицы вырос до 12,7% — это самый высокий показатель с мая 1998 года и самый высокий в ЕС. Уровень безработицы среди молодежи достиг 37,8% (+10% за год)! Стубб говорит, а Финляндия платит за это коллапсом своей экономики, — написал Дмитриев.

Ранее Стубб утвердил изменения к закону о ядерной энергии, согласно которым отменяется запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Парламент Финляндии одобрил поправки 17 июня.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет политические и военно-технические меры реагирования в ответ на снятие запрета на размещение ядерного оружия на территории Финляндии. По ее словам, решение Хельсинки не имеет объективных оснований, поскольку финские власти ранее неоднократно заявляли об отсутствии прямой военной угрозы со стороны РФ.