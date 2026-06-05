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05 июня 2026 в 17:59

На МКС нашли два места утечки воздуха в российском модуле «Звезда»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Космонавты на Международной космической станции обнаружили два потенциальных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда», сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Специалисты зафиксировали утечку при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления станции.

При проведении осмотра переходной камеры космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха, — говорится в сообщении.

На одно место утечки в срочном порядке нанесли слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1». Второе потенциальное место утечки расположено на конусной части переходной камеры, экипаж проводит работы по подготовке к герметизации.

Ранее западные СМИ писали, что астронавтам на борту МКС было приказано перейти в корабль и подготовиться к возможной эвакуации из-за растущей утечки воздуха в российском сегменте. Такое распоряжение поступило от американского космического ведомства (NASA). По информации источника, российский экипаж в это время пытался устранить проблему.

До этого сообщалось, что иностранные партнеры по программе МКС приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года. Отмечается, что правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента станции с экипажем до 2028 года.

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