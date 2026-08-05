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05 августа 2026 в 16:14

Обезумевший ревнивец с ножом жестоко расправился с женой в Москве

Мужчина зарезал супругу на почве ревности в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Мужчина на почве ревности нанес своей жене смертельные ножевые ранения на Пятницком шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, супруги вернулись из гостей в собственную квартиру утром, где началась ссора.

Женщина пыталась спрятаться в помещении, но супруг выломал дверь комнаты, в которой она укрылась, после чего нанес ей более пяти ударов ножом. Подозреваемый в убийстве задержан. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и назначил комплекс экспертиз для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 23-летнего мужчину, напавшего с ножом на соседа в поселке Парголово. Пострадавший с множественными травмами госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести. По имеющейся информации, задержанный уже имел судимость.

Кроме того, в Петербурге пьяная женщина на станции метро «Площадь Александра Невского» набросилась с ножом на молодую девушку. В отношении нарушительницы завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Москва
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