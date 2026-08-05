Рецидивист распивал алкоголь и заодно устроил поножовщину с соседом

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05 августа 2026 в 14:03

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Полицейские задержали напавшего с ножом на своего соседа мужчину в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники МВД задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который напал с ножом на своего соседа. Как передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, сигнал о конфликте поступил из поселка Парголово. На месте сотрудники задержали 23-летнего мужчину.

Пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами в состоянии средней тяжести. Задержанный уже был судим. В отношении него составлен протокол. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее жителя Санкт-Петербурга приговорили к двум годам лишения свободы условно за нападение с ножом на знакомого. Пострадавший получил тяжелые травмы, из-за которых ему удалили селезенку. Инцидент произошел 23 ноября 2025 года в квартире на улице Дыбенко, где во время ссоры осужденный нанес оппоненту не менее двух ударов ножом в живот и один — в правую руку.

Кроме того, пресс-служба СК сообщила, что в Светогорске Ленинградской области 14-летний подросток напал с ножом на 29-летнего мужчину. По версии следствия, днем 23 июля в одной из квартир города во время конфликта подозреваемый ударил потерпевшего ножом в живот, а затем несколько раз нанес удары твердым предметом по голове. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

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